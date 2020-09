Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer hat wieder nachgelassen und mit den Kursverlusten an den Aktienmärkten hat sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gut behauptet, so die Analysten der Helaba.Der erneute Rückgang der deutschen Verbraucherpreise habe zusätzlich für Unterstützung gesorgt. Bei den Peripheriespreads habe es keine großen Veränderungen gegeben - trotz des umfangreichen Angebots an italienischen Staatsanleihen. Das dortige Schatzamt habe insgesamt 8,25 Mrd. EUR einnehmen können und die Papiere seien zum Teil deutlich überzeichnet gewesen. Die neue 10-jährige BTP, die einen Kupon von "nur" noch 0,9% aufweise, sei bei 0,89% zugeteilt worden. Hier habe die Nachfrage das Angebot aber nur um das 1,3-fache übertroffen. Heute stocke die Bundesfinanzagentur eine Obligation um 5 Mrd. EUR auf. Am Sekundärmarkt rentiere das Papier bei -0,72%. ...

