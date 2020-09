Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Abend hat das erste von insgesamt drei Aufeinandertreffen zwischen US-Präsident Trump und Herausforderer Biden stattgefunden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bei der Debatte, die sehr chaotisch verlaufen und von persönlichen Attacken gekennzeichnet gewesen sei, habe kein Kandidat als Sieger hervorgehen können. Im Vorfeld hätten starke Konsumentenvertrauenzahlen in den USA überrascht. So sei die Umfrage des Conference Boards von 86,3 auf 101,8 Punkte im September (Konsenserwartung: 89,5) geklettert. Der USD und US-Renditen seien von diesen Ereignissen unbeeindruckt geblieben und hätten seitwärts tendiert. ...

