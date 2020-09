Luxemburg (www.fondscheck.de) - Der BayernInvest Osteuropa Fonds (ISIN LU0128942959/ WKN 795321, ANL) ist ein Regionenfonds, der auf eine aktive Selektion von Aktienwerten osteuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen setzt, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Nachdem sie in den vier Monaten davor gestiegen waren, konsolidierten die in unserer Benchmark enthaltenen osteuropäischen Aktien im August trotz einer anhaltenden und allgegenwärtigen Verbesserung des globalen Wachstums und einer anhaltenden Schwäche des US-Dollar, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A. weiter. Die Gesamtrendite der Region sei seit Jahresbeginn weiterhin negativ. Die Tschechische Republik sei der Markt mit der besten Performance gewesen, gefolgt von Polen und Russland, während Ungarn eine negative Performance aufweise und die Türkei aufgrund ihrer Währung am schlechtesten abgeschnitten habe. ...

