Der Patentstreit zwischen Nikola und Tesla in puncto Lkw-Design geht in eine neue Runde. Nachdem Nikola Motor 2018 eine Patentverletzungsklage gegen Tesla eingereicht hatte, behauptet Tesla nun in einer Gegenklage, dass Nikola seinen Truck One gar nicht selbst designt habe. Ursprünglich ging es darum, dass nach der Sicht von Nikola das Design von Teslas E-Lkw "substanzielle" Ähnlichkeiten zum Nikola ...

Den vollständigen Artikel lesen ...