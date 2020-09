DJ MÄRKTE EUROPA/US-Fernsehduell liefert kaum Impuls - Covestro kauft zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch etwas leichter in den Handel gestartet. Der DAX verliert im frühen Handel 0,4 Prozent auf 12.775 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.205 Punkte nach unten. Der wichtigste Termin über Nacht war die TV-Debatte zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden.

Im Verlauf der TV-Debatte gab der DAX-Future in der Nacht zunächst gesehene Gewinn wieder ab und drehte im Anschluss dann deutlicher ins Minus. Mit dem Ende des dritten Quartals rechnen einige Marktteilnehmer mit Window-Dressing bei ausgesuchten Einzelwerten.

Börsen bleiben während chaotischer Fernseh-Debatte ruhig

Die mit Spannung erwartete 1. Fernsehdebatte zwischen US-Präsidenten Donald Trump und seinem politischen Herausforderer Joe Biden brachte für Jeffrey Halley, Marktstratege bei Oanda, inhaltlich wie auch vom Ablauf keine Überraschungen. Die Märkte seien während dem Duell ruhig geblieben, da keine politischen Überraschungen aus der Debatte hervorgegangen seien. Die Marktstrategen der Helaba sprechen von einer "chaotischen Debatte". Für die Marktstrategen der Nordea hat Biden wesentlich besser performt als von einigen im Vorfeld erwartet. Allerdings sei Trump im Ring Mann gegen Mann schwer zu schlagen. Während der US-Präsident seinen Herausforderer ständig unterbrach, ging dieser in Deckung, kam daraus aber auch gut wieder heraus, wenn der verbale Trommelwirbel abbrach.

Die drei geplanten Debatten zwischen Trump und Biden werden nach Ansicht von Nordea wahrscheinlich dazu beitragen, die "Lücke" in den Meinungsumfragen zu verkleinern, aber sie gehen bisher nicht davon aus, dass der Impuls groß genug sein wird, um den derzeitigen Vorsprung von Biden in den Umfragen zu kippen.

Für Berenberg Chefvolkswirt Holger Schmieding scheint Biden im engen Rennen um das US-Präsidentschaftsamt gegen Trump ein wenig Boden gutgemacht zu haben.

Covestro kauft DSM-Coating-Geschäft

Covestro verstärkt sein Geschäft mit Lacken, Klebstoffen und Spezialprodukten mit der Übernahme eines Bereichs des niederländischen Wettbewerbers DSM. Der Werkstoffhersteller aus Leverkusen zahlt 1,61 Milliarden Euro für die DSM-Sparte Resins & Functional Materials. Das übernommene Geschäft erzielte 2019 rund 1 Milliarde Euro Umsatz und einen operativen Gewinn (EBITDA) von 141 Millionen Euro. Für die Aktie von Covestro geht es um 5 Prozent nach unten, DSM legen dagegen um 3 Prozent zu.

Alstom geraten unter Druck, die Aktie verliert 3,4 Prozent auf 42,60 Euro. Bouygues platzierte 11 Millionen Aktien des Industriekonzerns, der Platzierungspreis liegt bei 42 Euro.

Royal Dutch Shell notieren mit einem Plus von 1,5 Prozent fest. Der Konzern will Stellen streichen und jährlich 2 bis 2,5 Milliarden Pfund sparen. "Für einen nachhaltigen Kursanstieg muss aber eine Wende am Ölmarkt her, mit nachhaltig steigender Nachfrage und Preisen", so ein Händler. Aufgrund der Pandemie sei das noch nicht in Sicht.

Suez steigen um 6,6 Prozent auf 15,90 Euro. Veolia hat das Gebot für einen knapp 30-prozentigen Anteil von Engie an Suez auf 18 Euro erhöht von 15,50 Euro. Daneben hat Veolia Suez Zusicherungen gemacht unter anderem zum Erhalt der Arbeitsplätze. "Das erhöht die Chancen für eine Übernahme", sagt ein Händler.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.212,49 -0,06 -1,81 -14,22 Stoxx-50 2.922,12 0,15 4,23 -14,13 DAX 12.816,46 -0,07 -9,36 -3,26 MDAX 26.882,29 -0,32 -86,98 -5,05 TecDAX 3.064,49 -0,49 -15,02 1,64 SDAX 12.252,52 -0,31 -37,55 -2,07 FTSE 5.921,70 0,41 24,20 -21,81 CAC 4.831,86 0,00 -0,21 -19,17 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,54 0,01 -0,78 US-Zehnjahresrendite 0,65 0,00 -2,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1726 -0,12% 1,1725 1,1721 +4,6% EUR/JPY 123,86 -0,15% 123,69 123,86 +1,6% EUR/CHF 1,0808 +0,06% 1,0804 1,0798 -0,4% EUR/GBP 0,9150 +0,22% 0,9144 0,9128 +8,1% USD/JPY 105,63 -0,02% 105,47 105,67 -2,9% GBP/USD 1,2815 -0,34% 1,2826 1,2844 -3,3% USD/CNH (Offshore) 6,8134 -0,05% 6,8234 6,8242 -2,2% Bitcoin BTC/USD 10.732,51 -0,33% 10.732,51 10.742,51 +48,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,13 39,29 -0,4% -0,16 -31,2% Brent/ICE 40,70 41,03 -0,8% -0,33 -34,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.884,49 1.897,83 -0,7% -13,34 +24,2% Silber (Spot) 23,79 24,25 -1,9% -0,46 +33,3% Platin (Spot) 874,75 887,50 -1,4% -12,75 -9,4% Kupfer-Future 2,98 2,98 -0,3% -0,01 +5,4% ===

