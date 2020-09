30.09.2020 - CureVac N.V (ISIN:NL0015436031) ist wieder einen Schritt weiter im Wettrennen, um den Covid-19 Impfstoff. Klar cureVac wird nicht der erste sein, aber will der mit dem effektivsten und günstigsten Wirkstoff sein, der dann den Markt durch seine Vorteile gegenüber dem Wettbewerb "aufrollen" will. Heute teilt man mit, dass der erste Teilnehmer an einer klinischen Phase-2a-Studie mit dem COVID-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV geimpft worden ist. Die Dosisbestätigungsstudie mit dem Titel CV-NCOV-002 wird in Peru und Panama durchgeführt und wird insgesamt 690 gesunde Teilnehmer in zwei verschiedenen ...

