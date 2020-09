30.09.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) hat erkannt, dasse in Multimilliardenmarkt zur Verteilung ansteht und man groß planen muss, wenn man vorne mitspielen will. Und anders bei NEL stimmt die stimmung bei Ballard - der Markt, der Kapitalmarkt traut den Kanadiern einiges zu: Man kündigte am 01.09.2020 an über den Markt Aktien der Ballard Power zu platzieren durch Abgabe der Aktien zu Marktkursen, angestrebtes Volumen war 250 Mio. USD. Und dieses Ziel hat mna erreicht: Insgesamt 242 Mio. USD nahm man netto ein und beendete folgerichtig gestern die Platzierungsphase - heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...