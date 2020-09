Stuttgart (ots) - Mitmachausstellung der experimenta Heilbronn zeigt die Welt von Technik und Wissenschaft jetzt auch in StuttgartAnmoderation:Für große und kleine Entdecker gibt es im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart Wissenschaft zum Anfassen. Das Museum und die experimenta Heilbronn - Deutschlands größtes Science Center - arbeiten ab sofort zusammen. Unter der Überschrift "Erleben schafft Wissen" ist die neue Mitmachausstellung der experimenta ab Samstag, 3. Oktober Teil der Dauerausstellung im Stuttgarter Automobilmuseum. Museumsleiterin Monja Büdke:O-Ton Monja BüdkeDie experimenta Heilbronn ist für uns ein starker und kompetenter Partner in Sachen Wissensvermittlung. Wir freuen uns wirklich sehr, ausgewählte Exponate aus Heilbronn jetzt hier als Teil unserer Dauerausstellung dazuhaben. (0:12)Kinder und Erwachsene erwartet auf rund 240 Quadratmetern Fläche eine spannende Reise durch die Welt von Wissenschaft und Technik. Sechs verschiedene Stationen laden dazu ein, spielerisch Neues kennenzulernen, naturwissenschaftliche Phänomene zu erfahren und herauszufinden, welche Talente in einem stecken. Prof. Dr. Bärbel Renner, Bereichsleiterin Kommunikation und Verwaltung der experimenta:O-Ton Prof. Dr. Bärbel RennerDieser Parcours steht repräsentativ mit dem Motto 'Erleben schafft Wissen' für die experimenta, die einzigartige Wissens- und Erlebniswelt in Heilbronn. Wir versuchen mit diesen sechs Stationen hier, Menschen jeden Alters für Wissen und Wissenschaft zu begeistern. Wir möchten, dass die Menschen sich mit Freude und Spaß mit neuen Dingen beschäftigen. Dadurch lernt man ja bekanntlich am leichtesten und auch am besten. Uns geht es darum, dass sie hier Anregungen finden, sich mit verschiedensten Dingen aus Technik und Wissenschaft zu beschäftigen. (0:36)Die sechs Stationen sind als Wissensparcours angelegt, der vom Spielen zum Experimentieren, von der Teamarbeit zur modernen Forschung und von der Geschicklichkeit zur Kreativität führt. Dass Menschen beim Spielen lernen, beweist zum Beispiel eine große Kugelbahn. Durch Kurbeln setzt sich eine Förderanlage in Bewegung und dann muss der Besucher dafür sorgen, diese Kugel ins Ziel zu bringen. Oder die Bewältigung einer außergewöhnlichen Rennstrecke: Das Modellauto wird nicht nur von einer Person gesteuert, sondern gleich von vier. Nur wenn das Team gut zusammenarbeitet, wird das Experiment gelingen. Einfallsreichtum und Fantasie sind bei den Kreativbildern gefragt: Hier entstehen durch Licht und Bearbeitungsprogramme einzigartige Schattenbilder, die jeder mit nach Hause nehmen darf. Für Prof. Dr. Bärbel Renner passen die beiden Partner optimal zusammen:O-Ton Prof. Dr. Bärbel RennerWir freuen uns sehr über diese Kooperation mit dem Mercedes-Benz Museum. Wir fühlen uns beide den Themen Innovation, Zukunft, Gestaltung mit Technik und Wissenschaft verpflichtet. Dies sehen wir als eine ganz besonders gute Grundlage für diese außergewöhnliche Zusammenarbeit von zwei Leiteinrichtungen des Landes Baden-Württemberg. (0:25)Zur Kooperation gehört auch, dass das Mercedes-Benz Museum ein Schlüsselexponat der Mobilitätsgeschichte aus der museumseigenen Sammlung der experimenta zur Verfügung stellt: Das erste Automobil der Welt, der Benz Patent-Motorwagen von 1886, ist schon in Heilbronn als Nachbau zu sehen.Abmoderation:Die Mitmachausstellung "Erleben schafft Wissen" öffnet am 3. Oktober im Mercedes-Benz Museum, geöffnet täglich von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz Museum, Friederike Valet, 0151 58622944all4radio, Lydia Bautze-Ortlieb, Steffen Frey, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes Benz Museum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62260/4720928