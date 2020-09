Bringt der radikale Job-Abbau bei Walt Disney die Rettung?

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney (WKN: 855686 / ISIN: US2546871060) wurde durch die Corona-Krise heftig zurückgeschlagen. Da das Geschäft mit Ferienresorts, Freizeitparks, Fanartikeln und Kreuzfahrten noch immer stark unter der Pandemie leidet, muss der im Dow Jones notierte Konzern rund 28.000 US-Mitarbeiter entlassen. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss mit.

Alternativlose Entscheidung

Laut dem Disney-Spartenchef (Disney Parks, Experiences and Products) Josh D'Amaro sei die Entscheidung "herzzerreißend", aber wegen der schwierigen Umstände aufgrund der Corona-Krise alternativlos. Der Schritt sei notwendig, unter anderem weil Corona-Auflagen in Kalifornien eine Wiedereröffnung des dortigen Disneylands weiterhin nicht zuließen, erklärte D'Amaro in einem Schreiben an die Belegschaft.

