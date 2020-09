DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Sonstiges

Tele Columbus AG: Mediengruppe RTL weitet Angebot von Free- und Pay-TV-Programmen im Netz von Tele Columbus aus



30.09.2020 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Kooperationsvereinbarung zur HD- und UHD-Programmeinspeisung



Mediengruppe RTL weitet Angebot von Free- und

Pay-TV-Programmen im Netz von Tele Columbus aus



Berlin/Köln, 30.09.2020. Die Mediengruppe RTL Deutschland treibt die Verbreitung ihrer Free- und Pay-TV-Angebote voran und baut auch ihre HD-Reichweite kontinuierlich aus. Im Zuge einer Kooperationsvereinbarung zur Programmeinspeisung mit der Tele Columbus AG sind ab sofort die Sender VOXup (HD/SD), RTLplus (HD/SD), TOGGO Plus (HD/SD) sowie die Pay-TV-Kanäle RTL Crime HD, RTL Living (SD) und GEO Television HD über die Netze der Tele Columbus Gruppe mit ihrer Marke PŸUR verfügbar. Mit RTL UHD wird auch erstmalig ein ultrahochauflösendes Programm in das Zentralnetz von Tele Columbus eingespeist und für PŸUR Kunden mit gebuchtem HD-Paket zu empfangen sein.

Im Rahmen einer umfassenden Kooperationsvereinbarung haben die Mediengruppe RTL Deutschland und die Tele Columbus AG eine neue vertragliche Grundlage für die Verbreitung und Nutzung sämtlicher RTL-Fernsehprogramme in den Netzen der Tele Columbus Gruppe geschaffen. Die getroffene Übereinkunft sichert langfristig die bundesweite Verbreitung aller linearen Programme in allen verfügbaren Auflösungen im Gesamtnetz der Tele Columbus Gruppe und schafft zugleich die Grundlage für eine interaktive Nutzung von Inhalten der Mediengruppe RTL auf der digitalen TV-Plattform von Tele Columbus.

Die zusätzlichen Free-TV HD-Programme werden für alle PŸUR Bestands- und Neukunden in den entsprechenden Free-TV HD-Paketen freigeschaltet. Die neuen Pay-TV-Sender sind künftig in den aktuell vermarkteten Pay-TV-Paketen sowie in vielen Bestandskundenpaketen nutzbar.

Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei der Mediengruppe RTL Deutschland: "Unser breit aufgestelltes Multichannel-Angebot erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit Highlights aus dem breiten Programmportfolio der Mediengruppe RTL bieten unsere Pay-TV-Programme "RTL Living", das "Home of Jamie Oliver" in Deutschland, sowie RTL Crime und GEO Television Genrefans einzigartige Deutschland-Premieren. Und unsere Free-TV-Sender NITRO, RTLplus sowie VOXup feiern nicht nur in ihren jeweiligen Kernzielgruppen regelmäßig Erfolge, sie tragen gemeinsam auch signifikant zur Gesamtreichweite der Mediengruppe RTL Deutschland bei. Wir sind sicher, dass wir mit der Verbreitung über einen der führenden Glasfasernetzbetreiber Deutschlands künftig viele neue Zuschauer für das starke Programm unserer Sender begeistern werden."

Stefan Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG: "Mit der neuen Vereinbarung haben wir einen intensiven Verhandlungsprozess über die Bedingungen der Programmeinspeisung abgeschlossen. Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Zusammenarbeit mit der Mediengruppe RTL nun ein noch größeres Programmangebot unterbreiten und auch erstmalig einen Sender in UHD-Qualität in unser Zentralnetz einspeisen zu können. Durch die Möglichkeit, neue und vielfältige Inhalte in unserem Netz und gleichzeitig multimediale Zusatzangebote zur Verfügung zu stellen, können wir das interaktive Angebot für unsere Kunden weiter optimieren."



Über die Tele Columbus AG

Als einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland versorgt die Tele Columbus AG mit ihrer Marke P?UR über drei Millionen Haushalte mit Highspeed-Internet einschließlich Telefonanschluss, Mobilfunk und mehr als 250 TV-Programmen auf einer digitalen Entertainment-Plattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Disclaimer

Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Kenntnis und die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse wider. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Derartige Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten können die in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen auch nicht eintreten und unsere tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Investoren sollten in die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich zudem lediglich auf das Datum dieser Mitteilung beziehen, nicht über Gebühr vertrauen.

Diese Mitteilung kann Verweise auf bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen enthalten, wie normalisiertes EBITDA und Capex, und operative Kennzahlen, wie RGUs, ARPU, sowie Berechnungen zu Endkunden. Diese nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen sollten nicht für sich allein als Alternative zu Kennzahlen der Gesellschaft zur finanziellen Lage, zu den Geschäftsergebnissen oder zum Cash Flow, berechnet in Übereinstimmung mit IFRS, herangezogen werden. Die nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen, die von der Gesellschaft verwendet werden, können von ähnlich bezeichneten Kennzahlen, die von anderen Unternehmen verwendet werden, abweichen und mit diesen auch nicht vergleichbar sein.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Mitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.







Kontakt:

Leonhard Bayer

Director Investor Relations

Telefon +49 (30) 3388 1781

Telefax +49 (30) 3388 9 1999

ir@telecolumbus.de

www.telecolumbus.com