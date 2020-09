München/Utrecht (ots) -- Starke Kundenauthentifizierung und Smart Messaging von Entersekt für Open-Finance-Plattform von ndgit- Hochsichere Lösung mit Mehrwert für User Experience und Kundenbindung Entersekt, einer der Marktführer für Mobilgeräte-basierte Identitätsprüfung und Omnichannel-Authentifizierungs-Lösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit ndgit, einem Open-Finance-Plattform-Anbieter mit Sitz in München, bekanntgegeben.Ab sofort ist die State-of-the-Art-Lösung für starke Kundenauthentifizierung und Smart Messaging von Entersekt auf dem ndgit-Marktplatz (https://marketplace.ndgit.com/api/entersekt-secure-platform/) verfügbar. In dieser sicheren Hosting-Umgebung haben Finanzinstitutionen Zugang zu sorgfältig ausgewählten Fintech-Produkten für die ndgit Open-Finance-Plattform.Von der Partnerschaft der beiden Lösungsanbieter profitieren alle Beteiligten des Open-Finance-Ökosystems. Denn die Entwicklung neuer Anwendungsszenarien kann schneller umgesetzt und die User Experience kontinuierlich optimiert werden, ohne dabei den Aspekt "Sicherheit" aus den Augen zu verlieren.Die Lösungen beider Partner helfen Kunden, schnell und unkompliziert Compliance mit der Europäischen Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) zu erreichen. Laut einem Gutachten des unabhängigen Beratungsunternehmens SRC GmbH erfüllt die Entersekt-Lösung alle Vorgaben der von der EBA (European Banking Authority) herausgegebenen RTS (Regulatory Technical Standards) bezüglich starker Kundenauthentifizierung und sicherer Kommunikation. Sie hat sich außerdem bereits vielfach in der Praxis bewährt. Zahlreiche europäische Kunden, darunter Sparkassen, Privatbanken, Vermögensverwalter und große multinationale Unternehmen, schätzen die intuitive User Experience."Entersekt hilft Banken und anderen Unternehmen weltweit dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, veränderte Kundenerwartungen zu erfüllen und Compliance-Vorgaben einzuhalten. ndgit verfolgt das gleiche Ziel. Deshalb freuen wir uns, künftig gemeinsam mit ndgit Innovationen und Sicherheit im Bereich Open Finance voranzutreiben", sagt Uwe Härtel, Country Manager Central Europe bei Entersekt.Abel Japon, Global Fintech Partner Manager von ndgit, kommentiert: "Herzlich willkommen, Entersekt, auf unserem Marktplatz! Hier bieten wir unseren Kunden aus dem Finanzbereich Best-of-Breed-Lösungen für verschiedene Aufgabenstellungen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Entersekt bei der Umsetzung der State-of-the-Art Identifizierungs- und Authentifizierungslösungen über unsere Plattform und unser Ökosystem."Über ndgitMit seiner Open-Finance-Plattform bildet ndgit das Rückgrat des digitalen Banking. Schon heute vertrauen über 30 Banken und Unternehmen weltweit auf die führende API-Plattform für Finanzdienstleistungen, um traditionelle Systeme zu digitalisieren und sich selbst für die Zukunft des Open Banking aufzustellen. Das Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 gegründet und beschäftigt derzeit rund 65 Mitarbeiter. Zu den Investoren des Unternehmens zählen Capnamic, PROfounders und DvH Ventures.www.ndgit.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fndgit.com%2F&data=02%7C01%7Cclara%40entersekt.com%7Ce0c64ec8739f4e03345708d8597de8f9%7C19c3aeac7d8a4c9e80b99f9510adc7f7%7C1%7C0%7C637357744616444193&sdata=Mi48gsZpbQ11ya29fh9%2FxPO%2Bbg5iJfU44q90Y9bJnqU%3D&reserved=0)Über EntersektEntersekt ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für starke Geräte-Identifikation und Kundenauthentifizierung. Finanzdienstleister und andere große Unternehmen aus verschiedenen Ländern weltweit vertrauen auf die patentierte, nutzerfreundliche Technologie, um sicher mit ihren Kunden zu kommunizieren und sie vor Betrug zu schützen - unabhängig vom genutzten Service-Kanal oder Gerät und gemäß aller regulatorischen Anforderungen. Kunden bestätigen, dass die Entersekt Secure Platform die Akzeptanz neuer Angebote verbessert, die Kundenbindung erhöht und so Wachstumschancen erschließt.www.entersekt.com (http://www.entersekt.com)Pressekontakt:Pressekontakt:Anne Weber-PloemacherBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH+49 (0) 2154 8122-17weber@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: Entersekt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122445/4720955