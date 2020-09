Enttäuschende Makrodaten bereiteten den Boden für schwache Aktienmärkte in der vergangenen Woche, vor allem in Europa. Insbesondere die Dienstleistungssektoren, die für mehr als zwei Drittel der Wertschöpfung stehen, dürften sich deutlich schwächer und auch viel langsamer erholen, als bisher in den Indizes abgebildet. Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern werden weiterhin kaum möglich sein, Gastronomiebetriebe werden die Umstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...