Deutsche Bank mit Abwärtspotenzial: Puts mit hohen Renditechancen

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse befindet sich die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) unter Druck. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Am 16. März 2020 fiel die Aktie auf ein Allzeittief bei 4,45 EUR. Anschließend erholte sie sich auf 9,20 EUR. Am 21. Juli scheiterte der Wert an diesem Hoch. Seitdem befindet er sich erneut in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie zunächst auf 7,30 EUR. Am 21. September kam es zum Rückfall unter dieses Tief. Am Montag erholte sich der Aktienkurs deutlich und kehrte an diese Marke zurück. Gestern stand er aber bereits wieder unter Druck.

Ausblick: Damit kann die Erholung vom Montag als Rebound an die alte Unterstützung bei 7,30 EUR angesehen werden. Die Aktie der Deutschen Bank könnte in den nächsten Tagen wieder unter Druck geraten und bis ca. 6.30 EUR bzw. 5,87 EUR abfallen. Ein Anstieg über 7,30 EUR auf Tagesschlusskursbasis würde die Lage kurzfristig entspannen und der Aktie Potenzial in Richtung 7,90 EUR eröffnen."

Gibt die die Deutsche Bank-Aktie, die derzeit bei 7,09 Euro notiert, in den nächsten Wochen tatsächlich auf 6,30 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 7 Euro

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 7 Euro, Bewertungstag 16.12.20, BV 1, ISIN: DE000HZ19AW1, wurde beim Deutsche Bank-Kurs von 7,09 Euro mit 0,64 - 0,65 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 6,30 Euro nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,93 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 7,4312 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,4312 Euro, BV 1, ISIN: DE000PF1KLE1, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 7,09 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Deutsche Bank-Aktie auf 6,30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,13 Euro (+190 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de