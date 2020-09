Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer kurzen Pause nehmen die Primärmarkttransaktionen wieder Fahrt auf, so die Analysten der Helaba.Zuletzt habe die 30-jährige Landesschatzanweisung des Landes Berlin und eine 12-jährige Benchmark der niederländischen BNG auf rege Nachfrage getroffen. Gestern sei die Euro-Benchmark von CADES mit einer gut siebenjährigen Laufzeit bei OAT +18 gepreist worden. Die KfW sei gestern mit einem weiteren grünen Benchmark-Bond an den Markt gekommen, dem dritten über 3 Milliarden Euro seit 2019. Im Gegensatz zur letzten Emission im Juli sei der Bond nicht über ein Syndikat platziert worden, sondern per Auktion. Das Pricing habe bei MS -12 gelegen. ...

