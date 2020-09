Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Rendite 30-jähriger italienischer Staatsanleihen hat am Dienstag (29.09.2020) zum dritten Mal in fünf Handelstagen ein neues historisches Tief erreicht, so die Experten von Quant.Capital Management.Das zeige, wie dringend Investoren nach auskömmlichen Zinsen suchen würden - und wie viel Risiko sie dabei in Kauf nähmen. "Hier versuchen sich institutionelle Investoren die letzten noch einigermaßen auskömmlichen Renditen zu sichern. Mehr gibt es nur mit deutlich höheren Risiken", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. ...

