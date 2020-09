Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die im Insolvenzplanverfahren über das Vermögen der curasan AG (Aktien: ISIN DE000A2YPGM4/ WKN A2YPGM / Wandelanleihe: ISIN DE000A2TR497/ WKN A2TR49) beschlossenen Kapitalmaßnahmen wurden am 29. September 2020 vom Amtsgericht Aschaffenburg im Handelsregister, entsprechend dem im Erörterungs- und Abstimmungstermin beschlossenen Insolvenzplan, eingetragen, so die curasan AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

