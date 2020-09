Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen waren mit ihrem Status als vermeintlich sichere Anlagen bei einer durchwachsenen Stimmung an den Aktienmärkten gefragt, so die Analysten der Nord LB.Der richtungsweisende Terminkontrakt Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf 174,87 Punkte zugelegt. Auch US-Staatsanleihen seien in einem von mehr Vorsicht geprägten Finanzmarktumfeld beliebt gewesen. Marktteilnehmer hätten mit großer Spannung auf das erste anstehende TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden gewartet. (30.09.2020/alc/a/a) ...

