Paris (www.fondscheck.de) - Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter, lanciert zwei neue ESG-ETFs, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der auf Xetra gelistete Amundi MSCI Emerging ESG Universal UCITS ETF (ISIN LU2109787049/ WKN A2PZC5) bietet Anlegern ein Engagement in Large- und Mid-Cap-Aktien aus 26 Schwellenländern. Beim zugrunde liegenden Index werden die Bereiche Kraftwerkskohle, kontroverse Waffen, Tabak sowie Unternehmen mit ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Anschließend werden die Titel neu gewichtet, um das Engagement in Unternehmen mit einem robusten und sich verbessernden ESG-Score zu erhöhen. Die laufenden Kosten des ETFs betragen 0,20%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...