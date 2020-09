Zürich (www.fondscheck.de) - Die Credit Suisse hat in Zusammenarbeit mit Rockefeller Asset Management (RAM) den ersten Impact Fund lanciert, der sich im Einklang mit dem UN-Nachhaltigkeitsziel 14 "Leben unter Wasser" die Verbesserung der Gesundheit der Weltmeere zum Ziel gesetzt hat, so Credit Suisse in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...