Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Politik und Konjunktur geben an den Märkten mal wieder den Takt vor. Das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden sorgte zunächst für Abschläge bei DAX und Dow Jones. Andreas Lipkow von Comirect sieht nach wie vor viele Störfeuer. Das betrifft nicht nur die politischen Aspekte, auch Konjunkturdaten dürften seiner Meinung nach eine Rolle spielen. Der Experte rechnet deswegen in den kommenden Wochen erst einmal mit volatilen Kursen. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um den Börsengang von Siemens Energy, eine Milliardenklage gegen die Allianz, starke Ziele von Hornbach, anstehende Zahlen von Grenke, neue Hoffnung bei Boeing und die jüngsten Bewegungen bei Lithium-Aktien.