FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von RWE haben ihren Vorstoß zurück an das Mehrjahreshoch aus dem August bei 34,99 Euro am Mittwoch fortgesetzt. Die Papiere des Energiekonzerns kletterten um bis zu 2,7 Prozent auf 32,85 Euro und schafften es damit zurück über ihre 50-Tage-Linie. Auch Eon legten im europaweit starken Sektor weiter zu. Hintergrund seien wohl vor allem die bei den Anlegern im schwierigen Marktumfeld gefragten Defensivqualitäten, sagte Börsianer. Hierfür sprächen auch Kursgewinne der Deutschen Telekom .

RWE punkte derweil als "klare Erneuerbare-Energien-Wette" besonders, so der Marktteilnehmer. Nicht zuletzt, nachdem das erste TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf als Punktsieg für den Herausforderer Joe Biden gesehen werde. Der Trump-Herausforderer will im Falle seines Sieges massiv in Klimaschutz und saubere Energie investieren./ag/fba

DE0005557508, DE0007037129, EU0009658962, DE000ENAG999