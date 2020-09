Mainz (ots) - Weltweit steht der Lachs als Speisefisch auf der Beliebtheitsskala ganz oben und ist in jedem Discounter zu finden. Doch die große Nachfrage hat weit mehr Schattenseiten als bisher bekannt. In der Dokumentation "Die Gier nach Lachs - Wie ein Fisch den Planeten zerstört" schildert Filmautor Albert Knechtel den Teufelskreis globaler Eingriffe der Lachsindustrie in Naturkreisläufe - von gigantischen Zuchtbetrieben in Norwegen bis zu abgeholzten Regenwaldflächen im Amazonasgebiet. Am Samstag, 3. Oktober 2020, 20.15 Uhr, ist der Film in ZDFinfo zu sehen. Die Doku ist bereits ab Samstag, 3. Oktober 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Jährlich produziert die globale Lachsindustrie in Meeresfischfarmen 2,6 Millionen Tonnen der begehrten Speisefische - mit dramatischen Folgen für die Natur, für Pflanzen, Tiere und Menschen. Doch wo liegt die Grenze des ökologisch und ethisch Vertretbaren? Der Film rückt anhand konkreter Beispiele globale Zusammenhänge in den Fokus und zeichnet so ein umfassendes Bild. Experten werfen einen Blick auf das System und zeigen dabei auch die Möglichkeiten einer nachhaltigen Fischwirtschaft auf.Am Sonntag, 11. Oktober 2020, 6.45 Uhr, zeigt ZDFinfo die Dokumentation "Die Gier nach Lachs - Wie ein Fisch den Planeten zerstört" erneut.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131- 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/diegiernachlachsFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der Film imVorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4721064