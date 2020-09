Covestro plant Milliardenübernahme: Die Hintergründe

Wie am Mittwochmorgen bekanntgegeben wurde, will der Kunststoffkonzern Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) vom niederländischen Chemieunternehmen DSM (WKN: A0JLZ7 / ISIN: NL0000009827) den Geschäftsbereich Resins & Functional Materials (RFM) für 1,6 Mrd. Euro übernehmen, um sein Spezialchemiegeschäft zu stärken. In dieser Sparte werden harzbasierte Farben und Anstriche hergestellt, die beispielsweise bei der Herstellung von Glasfaserkabeln zum Einsatz kommen.

Hohe Synergien sollen freigesetzt werden

Der DAX-Konzern hat am Mittwoch die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Laut Covestro macht das Unternehmen damit einen bedeutenden Schritt in der Umsetzung der langfristigen Strategie, nachhaltige und innovative Geschäftsbereiche gezielt auszubauen.

Die Integration von RFM soll den Umsatz um rund eine Mrd. Euro und den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 141 Mio. Euro verbessern. Covestro zufolge werden durch die vollständige Integration dauerhafte Synergieeffekte erwartet, die bis 2025 auf jährlich rund 120 Mio. Euro steigen.

