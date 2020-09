Google gerät jetzt auch in den USA zunehmend unter Druck. Das US-Justizministerium könnte schon in der kommenden Woche eine Klage wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht einbringen. Seit Monaten untersucht das US-Justizministerium die Praktiken der großen Tech-Riesen Google, Apple, Amazon und Facebook. Google dürfte der erste der Konzerne sein, der sich vor Gericht verantworten muss. In der kommenden Woche soll die Alphabet-Tochter mit einer offiziellen Klage des Ministeriums konfrontiert werden, wie Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen berichtet...

