Bonn (www.anleihencheck.de) - Nur kurz hielt die Erholungsphase der Türkischen Lira an, bevor sie gestern auf Rekordtiefs gegenüber dem Euro fiel, so die Analysten von Postbank Research.Etwas überraschend, da die Türkei konjunkturell die COVID-19-Pandemie wesentlich besser zu verkraften scheine als noch vor Kurzem erwartet. Einer der Gründe für die Schwäche der Währung seien die negativen Realzinsen in der Türkei. Zwar habe die dortige Nationalbank am vergangenen Donnerstag für viele Marktbeobachter überraschend die Leitzinsen von 8,25 Prozent auf 10,25 Prozent erhöht. Die Erhöhung reiche allerdings nicht aus, um die derzeitige Inflationsrate von 11,8 Prozent auszugleichen. ...

