München (www.anleihencheck.de) - Notenbanken und Staaten pumpen derzeit massiv Geld in die Märkte, so Robert Greil, Chefstratege, Merck Finck Privatbankiers AG.Werde dies in deutlich mehr Inflation münden? Robert Greil halte das für wahrscheinlich. Allerdings denke er dabei weniger an die Erhöhung der Preise bei Gütern und Dienstleistungen, sondern vielmehr an die Erhöhung der Preise für Geldanlagen, wie zum Beispiel Aktien. ...

