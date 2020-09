Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen konnten im EUR-Benchmarksegment keine Neuemissionen verzeichnet werden, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Immerhin mit einem Tap sei die Caja Rural de Navarra aktiv gewesen. So habe das spanische Institut ihren Sustainable Covered Bond CRUNAV 0.875 05/08/25 um EUR 100 Mio. zu ms +25 Bp getappt. Damit erhöhe sich das unter der (ISIN ES0415306069/ WKN A19Z7Z) ausstehende Volumen auf EUR 600 Mio. Das in diesem Jahr emittierte Volumen (inklusive Taps) in Form von ESG-Bonds belaufe sich somit auf EUR 7,85 Mrd. und übertreffe damit das Volumen aus dem Vorjahr (EUR 6,5 Mrd.) bereits um mehr als EUR 1,0 Mrd. ...

