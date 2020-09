Mainz (ots) - Seit 1963 ist "das aktuelle sportstudio" im ZDF auf Sendung. Zu den Markenzeichen des TV-Klassikers der deutschen Sportberichterstattung zählen interessante Gäste, hintergründige Gespräche und die legendäre Torwand. Was also liegt näher, als "das aktuelle sportstudio" auch in den Podcast-Kosmos starten zu lassen?Die ZDF-Moderatorinnen und -Moderatoren der Sendung sprechen mit Persönlichkeiten des deutschen und internationalen Sports sowie Fans und anderen sportbegeisterten Menschen - und das deutlich länger als in der TV-Ausstrahlung. So kommen tiefgründige, beeindruckende, lustige und emotionale Begegnungen zustande. Und natürlich spielt auch das Torwandschießen eine Rolle.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Der neue 'sportstudio'-Podcast bietet einen echten Mehrwert. Es ist ein Forum für vertiefende, aber auch unterhaltsame Gespräche, in denen die eine oder andere überraschende Seite der prominenten Gäste präsentiert wird."Die Gespräche des "sportstudio"-Podcasts führen die "sportstudio"-Moderatorinnen und -Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss, Jochen Breyer und Dunja Hayali sowie der Podcaster Philipp Westermeyer aus Hamburg.Der "sportstudio"-Podcast ist via RSS-Feed, Apple Podcast, Deezer, Spotify und in der ZDFmediathek (App und Browser) abrufbar.Aktuell stehen zwei Folgen, eine mit Bayern-Vorstand Oliver Kahn sowie eine mit Tennis-Profi und Moderatorin Andrea Petkovic, zum Abruf bereit. Bis Ende Oktober 2020 wird es wöchentlich eine neue Folge geben, jeweils freitags ab 6.00 Uhr. Danach ist ein 14-tägiger Rhythmus geplant.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"das aktuelle sportstudio"-Podcast in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/DPR/ZDFsport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4721142