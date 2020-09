Hamburg, 30. September 2020 - Einer aktuellen repräsentativen Studie zufolge ist IKEA in Deutschland die stärkste Marke unter den Möbelhäusern. Dänisches Bettenlager und Roller folgen in dem von SPLENDID RESEARCH durchgeführten Top 10 Ranking auf den Plätzen zwei und drei. Ferner gibt die Studie Aufschluss darüber, dass es das süddeutsche Möbelhaus Segmüller, trotz Platz zwei beim Gesamtmarkenimage, aufgrund seiner viel zu geringen Bekanntheit nicht in die Top 10 geschafft hat. Das Hamburger Marktforschungsinstitut ...

