DJ Überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsrating des FU Dachfonds (WKN HAFX27) - Vorstellung des Aegon Global Sustainable Zielfonds

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts024/30.09.2020/11:45) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete FU Dachfonds (WKN HAFX27) das Thema Nachhaltigkeit bei der Auswahl der Zielfonds als wichtiges Kriterium berücksichtigt. Im Nachhaltigkeits-Rating von Morningstar wird der Fonds bereits mit überdurchschnittlichen 4 von 5 möglichen Globen ausgezeichnet.

Als Beispiel für einen Nachhaltigkeitsfonds stellen wir Ihnen heute den Aegon Global Sustainable Fund vor. Der Fonds ist aktuell einer von 20 Zielfonds im FU Dachfonds.

Der Aegon Global Sustainable Fund beweist, dass die Themen Nachhaltigkeit und Rendite in Einklang zu bringen sind. Aufgrund seiner Top Performance ist er mit 5 von 5 möglichen Sternen bei Morningstar bewertet.

Das globale Anlage-Universum des Fonds investiert keinesfalls in kritische Branchen, wie u.a. Waffen, Tabak und Kohle. Ebenfalls werden Nachzügler in Sachen nachhaltige Verbesserungen ausgeschlossen. In die Auswahl gelangen nur sogenannte "Improvers" und "Leaders". Das Anlageuniversum umfasst auch nach dieser Selektion circa 2.700 Unternehmen. Davon gelangen die circa 40 aussichtsreichsten Unternehmen in den Fonds.

Am 31.8.2020 waren folgende Unternehmen in den Top 10 des Aegon Global Sustainable Fonds enthalten:

Name Anteil % Amplifon SpA 4,04 Bandwidth Inc Class A 3,92 Keyence Corp 3,87 RELX PLC 3,71 Tesla Inc 3,54 Kornit Digital Ltd 3,51 Plug Power Inc 3,29 Badger Daylighting Ltd 3,23 adidas AG 2,85 Tomra Systems ASA 2,71

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Weitere Informationen zum Fonds finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-dachfonds

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch deren Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 auch 2020 als "Beste Vermögensverwalter 2020" ausgezeichnet Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der Wirtschaftswoche wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" und zum zweiten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2020" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet.

Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen.

Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau E-Mail: presse@heemann.org Tel.: 07263 - 408269 Web: http://www.heemann.org

(Ende)

Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200930024 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2020 05:46 ET (09:46 GMT)