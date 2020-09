DJ Eva Riesenhuber neue IR-Chefin bei Siemens

FRANKFURT (Dow Jones)--Eva Riesenhuber wird ab Dezember die Kapitalmarktkommunikation des Siemens-Mutterkonzerns übernehmen. Die derzeitige Finanzchefin des Siemens-Startup-Entwicklers Next47 löst zum 1. Dezember Sabine Reichel als Chefin des Bereichs Investor Relations ab, die nach fünf Jahren in dieser Position in Kürze aus persönlichen Gründen ausscheidet, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Der Bereich IR wird künftig nicht mehr dem Vorstandschef, sondern dem Finanzressort von Ralf Thomas zugeordnet. Der aktuelle CEO Joe Kaeser, auf den die bisherige Struktur zugeschnitten war, scheidet zur Hauptversammlung Anfang Februar aus dem Unternehmen aus.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2020 05:55 ET (09:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.