Luxemburg/Berlin (ots) - 28 BLACK Hanf überzeugt - und das nicht nur geschmacklich. Für ihre herausragende Designqualität ist die 28 BLACK Hanf Dose beim German Design Award mit einer Special Mention in der Kategorie Excellent Communications Design - Packaging ausgezeichnet worden."Es war uns sehr wichtig, dass wir bei 28 BLACK Hanf nicht nur die Zugehörigkeit zur 28 BLACK Familie zeigen, sondern auch die Geschmacksrichtung "Hanf" visualisieren", so Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. "Daher haben wir uns für die Abbildung eines Hanfblattes in Neongrün entschieden und es vor einen dynamischen Rasterfond in Neonpink und Neongrün gesetzt, um einen jungen und knalligen Look zu schaffen, der sehr gut zur Zielgruppe passt und für Aufmerksamkeit im Regal sorgt. Die Special Mention, die ja eine Auszeichnung für konsequente Designkonzeption und Umsetzung ist, ist die Bestätigung dafür, dass uns das sehr gut gelungen ist." Entstanden ist das Design bei der C.M.W. S.A. in Luxemburg, die seit mehr als 10 Jahren für das Marketing von 28 BLACK verantwortlich zeichnet.Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Sein Ziel ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com (http://www.splendid-drinks.com)). / 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.