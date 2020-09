DGAP-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

München, 30. September 2020

Corporate News UMT Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2019: Umsatzerlöse und Ergebnis signifikant verbessert - weiteres Wachstum für 2020 erwartet Die UMT United Mobility Technology AG hat heute ihren Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht. Auf Basis der endgültigen Zahlen berichtet die Unternehmensgruppe über ein erfolgreiches Gesamtjahr 2019, in dem sie mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz, Gesamtleistung, Rohergebnis und EBITDA ihre Kennzahlen erneut verbessern konnte. Die Umsatzeinnahmen wurden dabei aus den Bereichen Lizenzrecht, Softwareentwicklung, Beratung sowie Transaktions- und Provisionsgeschäft generiert. Die Gesamtleistung der UMT Gruppe stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 9 Prozent auf TEUR 13.592 (Vorjahr: TEUR 12.431). Besonders erfreulich entwickelten sich die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 12.718, bei denen ein Anstieg von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr (TEUR 9.520) zu verzeichnen ist. Das Rohergebnis auf Konzernebene verbesserte sich im Berichtsjahr um 20 Prozent auf TEUR 9.318 (Vorjahr: TEUR 7.788). Sowohl das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von TEUR 4.896 (Vorjahr: TEUR 2.713) als auch das operative Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von TEUR 1.083 nach TEUR 250 im Vorjahr, konnten im Geschäftsjahr einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich im Berichtsjahr bei einem deutlichen Rückgang des Zinsaufwands auf TEUR 1.066 (Vorjahr: TEUR 117). Die UMT Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.065 (Vorjahr: TEUR 117) ab. "Die UMT geht im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung für das Geschäftsjahr 2020 von einem weiterhin starken Wachstum aus, mit einer signifikanten Steigerung von Umsatz und Ergebnis im dreistelligen Prozentbereich. Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells erwarten wir im Besonderen Erträge aus dem Transaktions- und Consultingbereich für Technologie", sagt Dr. Albert Wahl, CEO der UMT United Mobility Technology AG. "Zudem bekräftigt das UMT Management trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie seine bisherige Prognose und erwartet über das angestammte operative Geschäft hinaus ein mittel- und langfristig starkes Wachstum von Provisionserlösen aus Assets under Management (AuM), sowohl auf eigene Rechnung als auch im direkten Kundenauftrag", so Dr. Wahl weiter. Der Geschäftsbericht ist auf der Website der Gesellschaft unter www.umt.ag verfügbar. Über die UMT AG:



Die UMT United Mobility Technology AG ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen insbesondere für Großkunden spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können über 14 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Mit der App LOYAL bietet UMT ihren Anwendern eine effiziente Möglichkeit, Loyaltyprogramme zu nutzen und eine zeitgemäße Mobile-Payment-Lösung. Darüber hinaus erweitert die UMT ihr Geschäftsmodell sowohl um die Geschäftsbesorgung von Dienstleistungen im Bereich Technologiegestaltung und -entwicklung als auch im Consultingbereich für Technologie. Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN A2YN70, ISIN DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:



UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Irmi Aigner

Brienner Straße 7

80333 München

E-Mail: investor.relations@umt.ag

Tel.: +49 89 20500-680

Fax: +49 89 20500-555

www.umt.ag

