PARIS (dpa-AFX) - In Paris hat ein lauter Knall die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt am Mittwochmittag aufgeschreckt. "Es gibt keine Explosion, es ist ein Kampfflugzeug, das die Schallmauer durchbrochen hat", schrieb die Polizei kurze Zeit später auf Twitter. Der Knall war in mehreren Teilen der Stadt deutlich zu hören und zu spüren - ein dpa-Reporter berichtete von einer Druckwelle im Süden der französischen Hauptstadt. Medien zufolge hörte man das Geräusch auch in den Vorstädten. Die Polizei forderte die Menschen in der Stadt auf, nicht die Notfallleitungen zu blockieren./nau/DP/fba