Unterföhring (ots) -Die Seven One Entertainment Group nutzt im September 2020 ihrelineare und digitale Reichweite, um die Diskussion um Themenanzuregen, die gegenwärtig unsere Gesellschaft bewegen und verändern:Das "ProSieben Spezial: Rechts. Deutsch. Radikal." löst einpolitisches Beben und eine bundesweite Debatte über Rechtsextremismusaus. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt zitiert imBundestag aus den 15 Minuten "Joko und Klaas LIVE - A Short Story ofMoria" über die unhaltbare Situation der Geflüchteten auf Lesbos.YouTuber und Studio71-Partner LeFloid bekommt für sein Video gegenHate Speech, mit dem er das Engagement der Telekom "Gegen Hass imNetz" unterstützt, den nahezu ungeteilten Zuspruch seiner Follower:"Tolles Video - und so eine wichtige Message! Mach so weiter, unddanke, danke für alles was du bewirkt hast und bewirkst!" sixxunterstützt mit einer umfangreichen Awareness-Kampagne linear unddigital den Weltbrustkrebstag (1. Oktober 2020) und schärft so dasBewusstsein für die Krankheit bei Frauen und Männern. DieFree-TV-Sender der Gruppe erreichen im September 2020 insgesamt einenMarktanteil von 27,1 Prozent, die digitalen Plattformen erzieleninsgesamt rund 160 Mio. Video Views.Die Senderfamilien im ÜberblickSAT.1 mit Quotenhoch am MorgenJahresbestwert! Kurz vor dem 33. Geburtstag am 1. Oktober schreibtdas "SAT.1 Frühstücksfernsehen" seine Erfolgsgeschichte weiter underreicht mit 20,2 Prozent den besten Marktanteil in diesem Jahr(25.09.). In der Prime Time überzeugt der Sender mit Filmen wie "SanAndreas" oder "Fack ju Göhte 3". Insgesamt erreicht SAT.1 bei den 14-bis 49-jährigen Zuschauern 7,7 Prozent Marktanteil. SAT.1 GOLD hältsich bei 3,0 Prozent (Z. F 40-64 J. / Z. 14-49 J.: 1,5 % MA).Glamouröser Start in den Oktober: "Der Deutsche Comedypreis" wird am2. Oktober ab 20:15 Uhr erstmals live in SAT.1 verliehen. It's allabout "The Voice" in der Jubiläumsstaffel ab dem 11. Oktober um 20:15Uhr. Tägliche Spielzeit: Ab dem 12. Oktober geben Ruth Moschner mit"Buchstaben Battle" (18:00 Uhr) und Steven Gätjen mit "5 Gold Rings"(19:00 Uhr) ihr Vorabend-Debüt. Und noch mehr Comedy-Höhepunktegibt's ab dem 16. Oktober mit den neuen Staffeln von "Luke - DieGreatnightshow" und "Die Martina Hill Show", bevor der Samstagabendmit den Free-TV-Premieren von "Hotel Transsilvanien 3" (24.) und"Coco - Lebendiger als Leben" (31.) zum Familien-Event wird.ProSieben setzt Zeichen in der Prime TimeErfolge in der Prime Time: ProSieben setzt im September um 20:15 Uhrinhaltliche Meilensteine. Über das "ProSieben Spezial: Rechts.Deutsch. Radikal." von und mit Thilo Mischke wird auf der ganzen Weltberichtet - von Washington Post über El País bis zurtraditionsreichen Le Monde. Der "Green Seven Report: Unser Waldbrennt" erklärt, warum die grüne Lunge der Welt gefährdet ist. In 15Minuten "Joko und Klaas LIVE - A Short Story of Moria" erfahren wir,wie Menschen auf der griechischen Insel Lesbos als Geflüchtete leben.Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt zitierte imBundestag aus der Kurz-Doku, das Video wird auf den digitalenPlattformen mehr als 16 Millionen Mal abgerufen. Das alles wirkt:ProSieben wächst im Vergleich zum August 2020 und im Vergleich zumSeptember 2019 und erreicht gute 9,2 Prozent Marktanteil (Z. 14 - 49J.). Dank ranNFL kommt ProSieben MAXX auf starke 1,7 ProzentMarktanteil. Im Oktober starten unter anderem "The Voice of Germany"am Donnerstag (8.) und "The Masked Singer" am Dienstag (20.) aufProSieben.Kabel Eins feiert Rekorde am Vorabend, Erfolge in der Prime Time undeine digitale PremiereErfolgsfaktor Eigenproduktionen: "Abenteuer Leben täglich" und"Achtung Kontrolle" präsentieren sich mit Jahresbestwerten (9,1 und7,6 Prozent/Z. 14-49 J.) in glänzender Form am Vorabend. In der PrimeTime geht die zweite Staffel von "Ab ins Kloster!" mit starkenMarktanteilen bis 6,3 Prozent zu Ende. Und Peter Giesels "AchtungAbzocke" feiert mit bis zu 7,4 Prozent ein ebenso fulminantesComeback zur besten TV-Sendezeit wie die "Trucker Babes" (bis 7,3Prozent). Gleichzeitig begeistern die "Trecker Babes" auf dendigitalen Plattformen die User. Das erste digitale Spin-Off von KabelEins erzielt bereits in der ersten Woche über 1,2 Millionen VideoViews. Die linearen TV-Marktanteile von Kabel Eins und Kabel EinsDoku bleiben im September mit 5,0 und 1,0 Prozent überVorjahresniveau. Nächstes Live-Factual-Event: Nach dem großen Erfolgder ersten "Notaufnahme Live"-Übertragung berichtet Kabel Eins am 15.Oktober ab 20:15 Uhr wieder live aus einer deutschen Klinik.sixx wächst stark auf den digitalen PlattformenPlus 58 Prozent bei den Video Views: sixx legt auf den digitalenPlattformen im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Digital geht es starkweiter: sixx macht mit einer umfangreichen Social-Media-Kampagne aufden Weltbrustkrebstag am 1. Oktober aufmerksam. Aus diesem Anlasszeigt sixx in der Late Prime Time (1.10., 22:05 Uhr) den Podcast "2Frauen, 2 Brüste" im TV. Digitale Verlängerung gibt es auch für dasCoachingformat "Der Welpentrainer": Am 4. Oktober startet mit der 4.Staffel im TV auch der gleichnamige Podcast von und mit HundetrainerAndré Vogt. Bei den TV-Marktanteilen schließt sixx den MonatSeptember mit einem Marktanteil von 1,7 Prozent (Z F 14-39 J., bzw. Z14-49 J. 1,1 Prozent MA).Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK |videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Media Insights &Analytics; Business Intelligence. Erstellt: 30.09.2020 für den Zeitraum 01.08.-29.09.2020