Hannover (ots) - Gemeinsames Statement von Vertreterinnen und Vertretern aus Bundespolitik, Kommunalpolitik, Zivilgesellschaft und Kirche zur Lage der Geflüchteten auf der Insel LesbosWir, Vertreterinnen und Vertreter aus Bundespolitik, Kommunalpolitik, Zivilgesellschaft und Kirche, haben das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos persönlich besucht. Wie viele andere haben wir die Zustände, die bereits lange vor den Bränden katastrophal waren, mit eigenen Augen gesehen. Die Leidtragenden sind die Menschen, insbesondere die Kinder, die weiterhin auf Lesbos ausharren und von denen wir einigen selbst begegnet sind. Wir sind uns einig:-Moria darf sich nicht wiederholen: Die Mitgliedsstaaten derEuropäischen Union tragen die Verantwortung dafür,Mindestschutzstandards in allen Lagern für Geflüchtete aufeuropäischem Boden zu gewährleisten. Eine Situation wie im ehemaligenLager Moria darf sich nicht wiederholen - nicht auf Lesbos und ankeinem anderen Ort. Auf Lesbos muss jetzt schnelle Nothilfe im Sinneder Schutzsuchenden geleistet werden. Wenn humanitäreMindeststandards vor Ort nicht erfüllt werden, müssen die Menschen anOrte gebracht werden, an denen dies der Fall ist - in Griechenlandoder in anderen europäischen Staaten. -Wir brauchen einen Perspektivwechsel: Insgesamt müssen mehrGeflüchtete - Schutzsuchende mit anerkanntem Flüchtlingsstatus undzusätzlich jene mit der höchsten Schutzbedürftigkeit - an sichereOrte in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten gebracht werden.Die große Aufnahmebereitschaft von Bundesländern, Kommunen undKirchengemeinden muss ernst genommen werden. Insbesondere im BereichFamilienzusammenführung gibt es in Deutschland viele Möglichkeiten,geltendes Recht im Sinne der Schutzsuchenden in Griechenland besserumzusetzen. -Neue Diskussionsräume schaffen: Die Debatte über die Aufnahmevon Geflüchteten findet derzeit auf vielen gesellschaftlichen Ebenenstatt - allerdings mangelt es häufig an einer neutralen Dialogebene.Wir treten dafür ein, neue Diskussionsräume zu öffnen, vorhandeneauszubauen und dabei insbesondere die Stimmen von vor Ort, das heißtzum Beispiel die Geflüchteten und Vertreter der kommunalen Behördenin Griechenland, verstärkt zu berücksichtigen. Luise Amtsberg, MdB Bündnis 90/Die GrünenProf. Dr. Lars Castellucci, MdB SPDFrank Heinrich, MdB CDUMike Schubert, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt PotsdamThomas Weigel, Erster Bürgermeister der Stadt Rottenburg am NeckarDr. Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der EKDChristoph Waffenschmidt, Vorstandsvorsitzender World Vision DeutschlandUwe Heimowski, Politischer Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz (EAD)Robert Nestler, Legal Coordinator, Equal Rights Beyond BordersHannover, 30. September 2020