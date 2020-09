Linz (www.anleihencheck.de) - In Folge von Covid reduzierte die Bank of Canada (BoC) den Leitzins von 1,75% auf 0,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Um den Leitzins wieder zu erhöhen, müsse das Inflationsziel von 2,00% nachhaltig erreicht bzw. überschritten werden. Schenke man den Prognosen der BoC glauben, werde das nicht vor 2023 passieren. Die Konjunktur entwickele sich nach dem schwachen 2. Quartal (- 11,50%) wieder besser. Ob die Erholung nachhaltig sei, und vor allem bleibe, dürfe bezweifelt werden. Neben der Sorge um eine zweite Welle würden der Handelskrieg zwischen den USA und China, sowie Strafzölle durch die USA, eine Prognose für die nächsten Monate schier unmöglich machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...