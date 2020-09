Perfektes Timing: Heute steht Ex-Audi-Chef Rupert Stadler mit drei Mit-Angeklagten im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal vor Gericht. Heute hat aber auch der Volkswagen-Konzern, der bekanntlich Audi kontrolliert, zur Hauptversammlung geladen - in Zeiten von Corona natürlich virtuell. Und Volkswagen blickt tatsächlich etwas zuversichtlicher nach vorne: Vorstandschef Herbert Diess bestätigte den Ausblick für 2020 trotz der Pandemie. So will der Konzern 2020 ein positives operatives Ergebnis erwirtschaften. Trotzdem gibt es viele Gründe, die gegen ein Aktienengagement sprechen. Es gibt aber gute Gründe, die ein Bonus-Zertifikat spannend machen. ...

