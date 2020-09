Die Börsen waren in den letzten Wochen und Monaten schwach unterwegs, besonders der ATX Index ist heuer mit 34 Prozent im Minus. Manager heimischen Konzerne nutzen deshalb die Gunst der Stunde und greifen bei den eigenen Unternehmen ordentlich zu. Bawag-Vorstandschef Anas (Abuzaakouk) kaufte jetzt 23.318 Stück Aktien 695.110 Euro, nachdem er in diesem Jahr schon knappe 2,5 Millionen Euro in Bawag-Aktien ...

