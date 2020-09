Die heimischen Hersteller von Papier- und Kartonverpackungen sind bisher mit nur leichten Schrammen durch die Coronakrise gekommen. Der Umsatz der Branche ging heuer in den ersten fünf Monaten um nur 1,6 Prozent auf rund 1 Mrd. Euro zurück. "In der gemessenen Tonnage liegen wir mit plus 0,4 Prozent auf 508.000 Tonnen bei einer leicht schwarzen Null", sagte der Obmann des Branchenverbands Propak, Georg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...