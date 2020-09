ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Rio Tinto von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 4100 auf 5000 Pence angehoben. Er habe seine Prognosen für die Preise für Eisenerz und für harte Kokskohle in den nächsten Jahren teils deutlich erhöht, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern habe er auch seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Minenkonzerns deutlich nach oben angepasst./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 20:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2020 / 04:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

