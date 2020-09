Die Corona-Krise trifft auch die Medienunternehmen hart. ProSiebenSat.1 will sich deshalb stärker seinen Kerngeschäften TV und Unterhaltung widmen und andere Firmenanteile abstoßen. Ein Anfang ist nun gemacht. ProSiebenSat.1 setzt will sich finanziell besser aufstellen und seine Schulden reduzieren. Der Medienkonzern ordnet dafür seine Geschäfte neu und will sich eigenen Angaben stärker auf das Kerngeschäft fokussieren. ...

