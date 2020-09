Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bescheinigt der Commerz Real mit einem Rating von A- (ESG) eine gute Qualität und Kompetenz im Rahmen der aktuellen und zukünftigen ESG-Ausrichtung, so die Experten von Scope Analysis.Ein wesentlicher Ratingtreiber sei, dass die Commerz Real in das Konzept unternehmerischer Verantwortung der Commerzbank AG ("Commerzbank") eingebunden sei. Dieses folge einer umfassend definierten Strategie und sei in einem jährlichen Bericht dokumentiert. Den Leitlinien der Global Reporting Initiative sowie den zehn Prinzipien des UN Global Compact folgend, würden die Leistungen im wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhang dargestellt. Über Entwicklungen und Verbesserungen informiere die Commerzbank jährlich im Fortschrittsbericht des UN Global Compact, der als Bestandteil des Berichts zur unternehmerischen Verantwortung veröffentlicht werde. ...

