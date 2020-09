Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -34,23 Prozent, der DAX bei -3,19 Prozent und der Dow Jones bei -3,8 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER, es sind jedenfalls erstmals mehr als 31 Prozentpunkte. Stichwort DAX: Zur Zeit tagt mal wieder der Arbeitskreis DAX, es gibt Überlegungen, den Index um 10 bis 20 weitere Werte aufzupimpen, vor allem aus dem TecDAX.ATX ( Akt. Indikation: 2088,80 /2089,00, -0,34%)DAX ( Akt. Indikation: 12741,00 /12741,00, -0,66%) Heute ist September-Ultimo: Bisher gab es an einem 30. September 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 30.09. beträgt -0,06%. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...