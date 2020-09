Erste drei Bohrlöcher zeigten hochgradiges Silber und Gold in der ehemals produzierenden Mine Belmont

Vancouver, 30. September 2020 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (CSE:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/ ) freut sich, eine hochgradige Silberentdeckung aus den ersten Ergebnissen seines laufenden 7.500 m langen Bohrprogramms auf dem Grundstück Hughes in Tonopah, NV, bekannt zu geben. Jedes der drei Bohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, stieß auf hochgradiges Silber und Gold innerhalb von Aderzonen in einem breiten Gebiet rund um die Mine Belmont (siehe beigefügte Abbildungen). Die Erweiterungen der gebohrten hochgradigen Zonen bleiben in allen gebohrten Gebieten in mehrere Richtungen offen.

Wichtige Höhepunkte:

Rescue-Venen

- 3.760 g/t Silberäquivalent (1.762 g/t Ag und 19,99 g/t Au) über 2,5 m ab 347,1 m innerhalb 596 g/t Silberäquivalent (286 g/t Ag und 3,10 g/t Au) über 18,5 m ab 347,1 m in SUM20-06

725 Venen

- 2.423 g/t Silberäquivalent (1.870 g/t Ag und 5,53 g/t Au) über 0,8 m ab 215,8 m innerhalb 1.182 g/t Silberäquivalent (805 g/t Ag und 3,77 g/t Au) über 2,3 m ab 215,8 m in SUM20-01

I.O.U.-Venen

- 4.630 g/t Silberäquivalent (2.370 g/t Ag und 22,6 g/t Au) über 0,2 m ab 340,4 m und 1.329 g/t Silberäquivalent (625 g/t Ag und 7,04 g/t Au) über 0,2 m ab 369,1 m in SUM20-07

- Weitere Probenuntersuchungen stehen noch aus und die Bohrungen gehen weiter: Die Ergebnisse von zehn weiteren Bohrlöchern sind noch ausstehend. Zwei Kernbohrgeräte sind auf dem Grundstück voll einsatzbereit; Folgebohrungen sind geplant.

Hinweis: AgEq basiert auf 100 (Ag):1 (Au). Die wahren Breiten werden auf 70-80% der Bohrlochlängen geschätzt.

Galen McNamara, CEO, erklärte: "Die ersten Bohrergebnisse von Summa Silver stellen einen wichtigen Moment für das Unternehmen und unsere Aktionäre dar. Wir haben in nicht abgebauten Erweiterungen von Adern in den ersten drei gebohrten Gebieten Gehalte von über 2.000 g/t Silberäquivalent durchschnitten. Da mehrere Bohrungen anstehen und die Bohrungen sowohl auf den Zielen Murray und Belmont fortgesetzt werden, freut sich das gesamte Team darauf, das Grundstück Hughes aggressiv zu erkunden, um sein volles Potenzial für die Aktionäre freizusetzen.

Tabelle 1: Ergebnisse der Hughes-Grundstücksuntersuchung, Bergbaugebiet Belmont

Bohrloch Vene Von (m) Bis (m) Länge (m) Ag (g/t) Au (g/t) AgEq* (g/t) SUM20-01 725 215.8 218.1 2.3 805 3.77 1,182 einschließlich 215.8 216.6 0.8 1,870 5.53 2,423 SUM20-01 Westlich 447.4 447.8 0.4 111 1.97 308 SUM20-06 Unbenannte Vene 337.0 337.5 0.4 101 1.09 210 SUM20-06 Zusammengesetzt 347.1 365.6 18.5 286 3.10 596 einschließlich Rescue #2 347.1 349.6 2.5 1,762 19.99 3,760 einschließlich Unbenannte Vene 365.2 365.6 0.4 1,250 13.60 2,610 SUM20-06 Unbenannte Vene 374.4 374.8 0.3 354 5.33 887 SUM20-06 Rescue #3 389.8 390.7 0.8 184 9.78 1,162 SUM20-07 Unbenannte Vene 340.4 340.6 0.2 2,370 22.60 4,630 SUM20-07 I.O.U. 369.1 369.3 0.2 625 7.04 1,329 SUM20-07 I.O.U. 372.5 372.7 0.2 136 1.31 267 SUM20-07 I.O.U. 378.6 378.7 0.2 106 1.11 217 SUM20-07 913 469.3 469.6 0.3 115 3.31 446 SUM20-07 913 477.3 477.9 0.5 186 1.40 326

- -AgEq basierend auf 100 (Ag):1 (Au), Die wahren Mächtigkeiten werden auf 70-80% der gebohrten Längen geschätzt, basierend auf einem Cutoff-Gehalt von 200 g/t AgEq ohne Mindestmächtigkeit, mit Ausnahme von SUM20-06 zwischen 347,1 und 365,6 m, der auf einem Cutoff-Gehalt von 20 g/t AgEq basiert und 3,5 m interne Verdünnung beinhalten kann.

Tabelle 2: Bohrloch-Informationen

Ziel Bohrloch Osten Northing Azimut Dip Vorkragen-Tiefe (RC) Endtiefe (Kern) Belmont SUM20-01 480850 4213875 157 -69 152m 543m SUM20-06 481201 4213534 203 -68 186m 552m SUM20-07 481159 4213627 330 -69 226m 524m

- -Koordinaten in NAD27, Zone 11N

Bergbaugebiet Belmont

Rescue Veins - Bohrloch SUM20-06 wurde in der Fußwand der Ader Belmont gebohrt, um nach neuen Dilatationszonen neigungsabwärts von kartierten Untertagebauwerken und modellierten Adern zu suchen. Eine Silber- und Goldmineralisierung wurde in nicht abgebauten Erweiterungen der Adern Rescue #2, Rescue #3 und unbenannten Adern durchschnitten.

725 Adern - Bohrloch SUM20-01 wurde gebohrt, um sowohl die streichenden als auch die einfallenden Erweiterungen der kartierten Adern im nördlichen Teil der Mine Belmont zu erproben. In nicht abgebauten Erweiterungen der Adern 725 und Western wurde eine Silber- und Goldmineralisierung durchschnitten.

I.O.U.-Adern - Bohrloch SUM20-07 wurde gebohrt, um die neigungsabwärts verlaufenden Erweiterungen der I.O.U.-Adern und der damit verbundenen Adern am nordöstlichen Ende der Mine Belmont zu erproben. In dem Bohrloch wurden zwei hochgradige, wenn auch schmale Zonen mit einer Silber- und Goldmineralisierung sowie mehrere Zonen mit einer niedrig gradigeren Mineralisierung durchschnitten.

Geologie

Die fertiggestellten Bohrlöcher durchschnitten eine Mischung aus porphyrischem Andesit, Rhyolith, Rhyolitfragmenten und einer Reihe von zwischengelagerten Ascheflusstuffen, vulkanischen Brekzien und tuffhaltigen Sedimentgesteinen. Verwerfungszonen, Quarzadern, hydrothermale Brekzien und Anzeichen einer starken bis intensiven hydrothermalen Alteration wurden intermittierend in jedem Bohrloch durchschnitten.

Die Silber- und Goldmineralisierung auf dem Grundstück wird häufig in Zonen mit sulfidhaltigen Quarzadern, Brekzien und Stockworks mit Mächtigkeiten von Zentimetern bis über 10 m gefunden. Die mineralisierten Zonen stehen in der Regel in enger Verbindung mit Verwerfungen sowie Verkieselung und Kaliumalteration (Adularia-Serizit). Es gibt eine Alterationszonierung mit einer Siliciumdioxid/Kaliumalteration, die typischerweise einer argilischen Alteration (weißer Ton) und dann einer propylitischen Alteration (Chlorit-Epidot+-Pyrit) mit zunehmender Entfernung von den mineralisierten Zonen weicht. Wo am stärksten alle drei Alterationsstile beobachtet wurden, wurden die ursprünglichen Wirts-Lithologien vollständig ersetzt.

Bohrmethoden

Die Bohrungen werden von National Drilling EWP aus Elko, Nevada, durchgeführt. Die Bohrlöcher wurden mit einer Kombination aus Reverse-Circulation- ("RC") und Kernbohrverfahren gebohrt. Die Bohrlöcher SUM20-01, -06 und -07 wurden mittels RC-Bohrungen auf Tiefen zwischen 152 m und 226 m vorgebohrt und dann mittels Kernbohrungen auf ihre Endtiefe gebracht. Bei den RC-Bohrungen werden kiesgroße Späne aus Abraum und Grundgestein in Abständen von 10 Fuß gewonnen. Durch Kernbohrungen werden Bohrkernproben des Grundgesteins gewonnen und ermöglichen eine präzise Beprobung von Adern, Strukturen und anderen geologischen Gebieten von Interesse. Im Allgemeinen wurden die Zielzonen mittels Kernbohrungen und die als unfruchtbar geltenden Gebiete mittels RC-Bohrungen erbohrt. Nach Abschluss der Bohrungen wurden in jedem Bohrloch Abweichungsuntersuchungen durchgeführt.

Hinweis zur Lochreihenfolge

Im Allgemeinen wurden die Bohrlöcher nicht in der gleichen Reihenfolge fertiggestellt, in der sie vorgängig kollabiert wurden. Daher wurden die Löcher mit höheren Identifikationsnummern vor den Löchern mit niedrigeren Identifikationsnummern abgeschlossen (z.B. wurde SUM20-06 vor SUM20-05 abgeschlossen). Daher wurden in vielen Fällen die Löcher mit höheren Identifikationsnummern zuerst analysiert, und die Ergebnisse von Löchern mit niedrigeren Identifikationsnummern stehen noch aus und werden nach Erhalt und Zusammenstellung der Ergebnisse gemeldet.

Analytische und QA/QC-Verfahren

Alle Proben wurden an ALS Global Ltd. geschickt. ("ALS") in Reno, NV zur Vorbereitung und Analyse geschickt. ALS erfüllt alle Anforderungen der internationalen Normen ISO/IEC 17025:2005 und ISO 9001:2015 für Analyseverfahren. Die Proben wurden mittels einer Brandprobe mit einem AA-Abschluss ("AU-AA23") auf Gold und 48 weitere Elemente, einschließlich Silber, mittels einer Kombination aus Atomemissionsspektroskopie und Massenspektroskopie nach einem Aufschluss mit vier Säuren ("ME-MS61") analysiert. Proben, die über 10 ppm Au über AU-AA23 analysierten, wurden mittels Brandprobe erneut auf Au mit gravimetrischem Abschluss untersucht ("AU-GRA21"). Proben mit einem Ag-Gehalt von über 100 ppm mittels ME-MS61 wurden erneut einer Brandprobe auf Ag mit gravimetrischem Abschluss unterzogen ("AG-GRA21"). Zusätzlich zu den ALS-Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokollen ("QA/QC") führt Summa Silver ein internes QA/QC-Programm durch, das die Einfügung von Probenrohlingen, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien an systematischen und zufälligen Punkten im Probenstrom umfasst.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 % der Anteile am Grundstück Hughes im Zentrum von Nevada und am Grundstück Mogollon im Südwesten von New Mexico. Auf dem Grundstück Hughes befindet sich die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten der Vereinigten Staaten gehörte. Die Mine ist inaktiv geblieben, seit die kommerzielle Produktion 1929 aufgrund stark gedrückter Metallpreise eingestellt wurde und wenig bis keine modernen Explorationsarbeiten jemals abgeschlossen wurden.

Der CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder gebilligt noch missbilligt. Weder das CSE noch sein Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien des CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen", die gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "vorhersehen", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlicher Terminologie erkannt werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Lesern dabei helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration und Erschließung der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens.

Vorausblickende Aussagen und Informationen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf das Angebot, einschließlich der vorgeschlagenen Verwendung der Erlöse und des Erhalts der behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen.

Vorausblickende Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Forderung nach behördlichen Genehmigungen; erhöhte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten als Folge der aktuellen COVID-19-Pandemie; nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Interventionen; Volatilität der Aktienmärkte; behördliche Beschränkungen; und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten.

Vorausblickende Informationen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Beurteilung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Es kann keine vorausblickende Aussage garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf vorausblickende Aussagen oder Informationen zu verlassen.

