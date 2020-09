NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmen und dem Partner Incyte zum Krebsmittel Monjuvi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Positiv sei gewesen, dass beide Unternehmen überraschend Angaben zu den Spitzenumsätzen mit Monjuvi in den USA bei rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) gemacht hätten, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings falle die Prognose so aus, dass selbst das obere Ende nur im Rahmen oder etwas unter den Markterwartungen liege./ajx/ag





Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 00:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2020 / 00:19 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

