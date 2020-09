Ort des Tages: DSV Air & Sea GmbH Headquarter Österreich. DSV A/S steht kurz für De Sammensluttede Vognmænd, einem 1976 in Dänemark gegründeten Transportunternehmen. Durch konsequente Zukäufe ist man heute das viertgrößte Logistikunternehmen der Welt. Das Unternehmen begleitet Transportgüter vom Sender zum Empfänger quer über den Planeten. Rechtliche Herausforderungen werden dabei ebenso berücksichtigt, wie spezifische Erfordernisse der Fracht. Eigene Schiffe oder Flugzeuge besitzt das Unternehmen dabei nicht. Sämtliche Transportvorgänge werden über externe Dienstleister ausgeführt. In Österreich tritt man unter der DSV Österreich Spedition GmbH und durch ABX Logistics Austria GmbH in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...