DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 3Q *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 3Q, Stockholm *** 08:30 CH/Verbraucherpreise September PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-0,9% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenarsitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 53,6 zuvor: 53,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,9 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 49,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 52,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 51,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 55,2 10:30 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, Befragung im Maut- Untersuchungsaussschuss, Berlin *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,1% zuvor: 7,9% *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-3,3% gg Vj 11:00 DE/Agora Energiewende, PG (online) zum französischen Bürgerbeteiligungs-Modell bei der Klimawende *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q, Purchase *** 13:30 EU/Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs (bis 2.10.), Brüssel *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 850.000 zuvor: 870.000 *** 15:05 EU/SSM-Chef Enria, Rede beim Online-EBF-Dialog zu "European Banking Beyond the Pandemic" *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,5 zuvor: 53,1 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 56,3 Punkte zuvor: 56,0 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 17:45 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede (online) bei der CEBRA-CEPR-Konferenz - DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW), Gespräch mit dem Tui-Vorstandsvorsitzenden Joussen (Veranstaltung vom Vorabend) - Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea ===

