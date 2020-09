Das Analysehaus Viceroy Research und der dahinter stehende britische Shortseller Fraser Perring hat auf das Handelsblatt-Interview von Wolfgang Grenke reagiert. Er sieht die Angaben Grenkes "voller Widersprüche und selbstbelastender Aussagen". Die Aktie reagiert unbeeindruckt und hat sich mittlerweile oberhalb der 30-Euro-Marke stabilisiert. In einer neuen, acht Punkte umfassenden Stellungnahme legt Perring den Fokus auf Grenkes-Aussagen in dem Handelsblatt-Interview zu früheren Personalien in der ...

