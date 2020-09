DJ BASF schließt Verkauf des Bauchemiegeschäfts für 3,2 Mrd Euro ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die BASF SE hat die Trennung von ihrem Bauchemiegeschäft über die Bühne gebracht. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde der im Dezember 2019 vereinbarte Verkauf an den Finanzinvestor Lone Star für 3,17 Milliarden Euro ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Finanzschulden mit Wirkung Mitternacht abgeschlossen. Der Bereich firmiert nun als neu gegründete MBCC Group mit Hauptsitz in Mannheim.

Der Veräußerungsgewinn wird in der Berichterstattung zum 4. Quartal berücksichtigt. Bis zum 30. September in diesem Zusammenhang eingegangene Zahlungen werden in der Kapitalflussrechnung für das dritte Quartal 2020 im Cashflow aus Investitionstätigkeit enthalten sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2020 09:14 ET (13:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.